انفصال محمود كهربا عن خطيبته بعد مقلب رامز جلال

قام لاعب النادي الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا، بحذف إسم خطيبته "نورهان"، شقيقة الفنانة إسراء عبدالفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني، من على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأفادت وسائل إعلامية بأن نورهان قامت هي الأخرى بحذف إسم كهربا من على حسابها الشخصي على انستجرام.

Advertisements

وجاءت تلك الخطوة لتثير التساؤلات حول استمرار خطوبتهما، بعد أيام فقط من ظهور كهربا مع الفنان رامز جلال في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر".

والغريب أنه لا توجد صورة واحدة تجمع الثنائي كهربا ونورهان، حيث لم يظهرا سوياً في أي تجمعات أو مناسبة، كما أن كلاهما لا يشارك صوراً للآخر عبر حساباتهما الشخصية.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي أعلن كهربا، خطوبته على شقيقة زوجة الفنان حمدي الميرغني، حيث وضع اسمها عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، واكتفت الأخيرة بوضع حرفي "MK" عبر حسابها.