مدفع رمضان (9).. "سوبر هاتريك" حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يرتبط لاعبو كرة القدم ارتباطا وثيقا بأرقام قمصانهم وغالبا ما يقع اختيارهم على أرقام خاصة لارتدائها، إلى أن صارت علامة مميزة على تاريخ حافل للعديد من الرموز مع الساحرة المستديرة، دفع الجماهير للتعلق بالأرقام التي تتزين تحت أسمائهم خلف قمصانهم.

ومثلما تسمح لنا الأرقام أحيانا بالتعرف على تشكيل الفرق في المباريات أو اللاعبين في الملعب، "يلا كورة" يقدم سلسلة "مدفع رمضان" طوال أيام الشهر الكريم قبل دقائق من الإفطار، بـ30 حلقة يومية لـ30 قميصا مختلفا خلّده أبرز نجوم الكرة المصرية..

وبالحديث عن اللاعبين رقم 9، لن نجد أفضل من حسام حسن المهاجم التاريخي للكرة المصرية لنتحدث عنه في هذه الحلقة، فهو من حقق تاريخا وأرقاما وبطولات وصلت إلى 41 لقبا، ووضعته ضمن أساطير كرة القدم، ليس في مصر وإفريقيا والوطن العربي فقط، بل في العالم أجمع.

حسام حسن يأتي ضمن قائمة أكثر اللاعبين المصريين تهديفا في البطولات الأوروبية بشكل عام برصيد 4 أهداف، سجلهم مع فريق نوشاتيل زاماكس السويسري موسم (1991-1992) في بطولة UEFA Cup "الدوري الأوروبي حاليا"، لكن اللافت للنظر أن تلك الأهداف جائت في مباراة واحدة.

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كان ذلك في ليلة الثاني والعشرين من شهر أكتوبر عام 1991، لعب حسام حسن مباراته الأولى في كأس الاتحاد الأوروبي أمام فريق سيلتك الأسكتلندي الشهير والعريق، وسجل الهدف الأول وبعده الثاني ثم الثالث والرابع، ليدون "سوبر هاتريك" تاريخي في لقاء انتهى بفوز أصحاب الأرض (5-1).

كانت واحدة من مباريات قليلة في بطولات أوروبا تشهد لاعبا يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة، وهو ما حققه بعد ذلك عدد ضئيل من النجوم في البطولات الأوروبية، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في 2015.

إنجاز أسطوري ظل خالدا في تاريخ الكرة المصرية بالملاعب الأوروبية، ولم يلحق به أي نجم عربي أو إفريقي آخر حتى الآن.