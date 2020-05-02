سموحة يعلن موقفه من عودة الدوري في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أصدر نادي سموحة بيانًا رسميًا اليوم السبت أعلن فيه دعمه لعودة النشاط الرياضي في البلاد.
وكان النشاط الرياضي قد توقف في شهر مارس الماضي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وسط غموض حول مصير النشاط الكروي.
ونشر سموحة بيانًا عبر حساب النادي الرسمي على تويتر جاء فيه: "مجلس إدارة نادي سموحة يقرر دعمه لعودة النشاط الرياضي واستئناف الدوري المصري مع أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة جميع عناصر اللعبة."
وكانت عدد من الأندية قد ابدت رغبة في عدم استكمال الموسم بسبب الفيروس الذي تم إعلانه وباءً عالميًا.
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