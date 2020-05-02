باسم مرسي: لم أفشل مع الزمالك.. ورسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي، أنه لم يفشل مع الزمالك والنادي الأبيض لا يرحب بعودته، معترفا بخطأه في حق جماهير الأهلي بسبب إشارته الخارجة.

وقال باسم مرسي في برنامج "أقر وأعترف مع شوبير" عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "لم أفشل مع الزمالك، قضيت 3 سنوات وكنت هداف الفريق، سجلت 50 هدفا وهذا رقم ليس بالهين، لكن عامي الأخير كان سيئا بسبب تعرضي للإصابة بقطع في الرباط الداخلي ثلاث مرات، وخضت 10 مباريات فقط وأحرزت فيها ثلاثة أهداف".

وأضاف: "خضت تجربة احتراف في اليونان وأعترف أنها كانت فاشلة لأنني لم أستمر مع الفريق بسبب التجنيد، وعدت هذا العام وأؤدي جيدا مع الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار بعد سنة ونصف من الغياب، ولا زال لدي أمل كبير في العودة لمنتخب مصر لأن عمري 28 عاما وسأعود أفضل من الماضي، حلمي العودة للمنتخب ثم الزمالك".

وتابع: "تفاجأت باستغناء إدارة النادي عني بهذه السهولة بعدما سجلت 50 هدفا، كنت أعمل على المنافسة على صدارة الهدافين التاريخيين للزمالك، لكني تعرضت للإصابة، وهناك من خرج معارا لبلد عربي دون أن يسجل أي هدف وتم قيده في القائمة بعد انتهاء إعارته بشهرين، أظن أنني كنت الأولى بقيدي في القائمة، رغم العام السيء الأخير الذي قضيته".

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وأكمل: "دفعت 120 ألف جنيه في السنة لأحد المدربين لرفع مستواي البدني خلال فترة نيبوشا، والمدرب كان يشيد بي لكن الظروف لم تساعدني، وكنت أنتظر المساندة، علاقتي جيدة جدا مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وأحترمه للغاية وكان يرغب بقوة في استمراري مع الفريق، لكن هناك من فضل رحيلي عن النادي وتقبلت ذلك، وكرامتي دفعتني للرحيل".

وعن إمكانية عودته للزمالك، رد باسم مرسي: "النادي لا يرحب بي، علاقتي جيدة مع مرتضى منصور لكنه ليس صاحب القرار عكس ما يقال في كثير من الأوقات، هناك شخص في جهاز الكرة يرفض وجودي، وقيل لي أن المدير الفني السابق كريستيان جروس يرفض وجودي لكني لست متأكدا من ذلك، خاصةً أنه لم يشاهدني في التدريبات حتى يحكم على مستواي".

وأكد: "علاقتي جيدة حتى الآن مع جماهير الزمالك ويتمنون دائما عودتي للفريق ويراسلوني عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبتي بالعودة، خاصةً أنني لم أقصر أبدا خلال فترة لعبي هناك".

وتابع: "لم يحدث أنني تاجرت بالأهلي بإبلاغ مسؤولي الزمالك أن الأحمر يفاوضني، وبالفعل هناك مسؤول سابق في الأحمر سبق له التفاوض على ضمي عن طريق وكيلي كريم حلمي، لكني فضلت الانتقال للزمالك لأنني زملكاوي منذ الصغر ولتزايد فرصة مشاركتي في المباريات".

وأتم باسم مرسي تصريحاته بالحديث عن إشارته الخارجة لجماهير الأهلي في إحدى مباريات القمة قائلا: "أعترف بخطأي في ذلك الأمر، وليس بسبب جماهير الأهلي لكني أتحدث بشكل عام، لكني بشر وتعرضت للسباب بأمي وزوجتي ويجب التماس العذر لي".