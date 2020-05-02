نادي ساسولو الإيطالي يعلن عودته للتدريبات الأثنين المقبل

أعلن نادي ساسولو الإيطالي، عن عودته للتدريبات يوم الأثنين المقبل، الموافق 4 مايو، وأن النادي سيتبع الاجراءات الاحترازية، وقواعد المسافات الاجتماعية، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد.
وتعتبر إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررًا من تفشي فيروس كورونا.
وأشار النادي أنه الفريق سيبدأ التدريبات الفردية، من يومالأثنين إلى يوم الجمعة، باستخدام ثلاث ملاعب، وفقًا لقواعد التباعد الإجتماعي.
وأضاف ساسولو بأنه سيتواجد 6 لاعبين في الساعة، واثنين في كل ملعب، بإشراف طاقم طبي.
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، أمس الجمعة، عن موافقة جميع أندية الكالتشيو علىاستكمال الموسم الحالي من الدوري بالإجماع، ذلك بعد التصويت ال٢٠ نادي بالدوري بالموافقة على استئنافه.
وأضافت في بيانها، انه تم الإجتماع اليوم الجمعة عبر تقنية الفيديو كونفراس، و التصويت حول استكمال الدوري، ووافقت جميع الأندية العشرين بالدوري على استئنافه حال استقرار الأوضاع، وتنتظر الحكومة الإيطالي أن يقدم اتحاد كرة القدم تصورًا كاملًا وبروتوكول صحي لضمان سلامة اللاعبين و المدربين.
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