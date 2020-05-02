مورينيو: هذه المرة التي بكيت فيها

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن المرة التي بكى فيها خلال مسيرته في عالم التدريب.

قال مورينيو في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بكى بعد خسارة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ بركلات الترجيح في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012".

أضاف مورينيو في ذلك الموسم، كان ريال مدريد أفضل فريق في إسبانيا، وأوروبا أيضًا، لذلك الخروج من دوري أبطال أوروبا كان صعبًا علينا التعامل معه".

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وتابع مورينيو:" أتذكر جيدًا عندما كنت خارج منزلي، داخل سيارتي، أبكي، الأمر كان صعبًا جدًا لي، لان موسم

2011-12 فريقنا كان الأفضل في أوروبا".

وأضاف:" هيمنة برشلونة كنا إنهيناها، والقيام بذلك كان عن طريق تحقيق سجل قياسي من النقاط، وأهداف قياسية، بعدما وصلنا لـ100 بقطة، وسجلنا 121 هدف، هذا جعل الأمر أكثر أهتمامًا وأهمية لأننا فعلنا ذلك بأفضل طريقة ممكنة".

وظل مورينيو مع ريال مدريد لمدة 3 سنوات في عام 2013 بعد موسم ثالث له مع الملكي.