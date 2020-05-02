فيردر بريمن الألماني يعلن نتائج اختبارات كورونا

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، اليوم السبت، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعبين وجميع أفراد النادي، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل العودة لاستئناف التدريبات.

وأكد النادي الألماني، أن نتائج التحاليل جاءت كلها سلبية.

يأتي ذلك تماشياً مع الفحوصات الطبية التي تجريها الأندية الآن للكشف عن مصابي كورونا في الوسط الكروي، قبل

انخراطهم في التدريبات الجماعية، استعداداً لأي قرار يصدر بشأن استئناف منافسات الموسم الكروي.كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أعلنت مؤخراً تأجيل القرار الرسمي بعودة المنافسات الألمانية، إلى موعد لاحق لتجهيز كافة التدابير اللازمة.