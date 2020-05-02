ليفربول يصدم فيرنر مهاجم لايبزيج وينسحب من سباق ضمه

كشف تقرير إنجليزي عن انسحاب نادي ليفربول من سباق التوقيع مع تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزيج الألماني، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19"، وتوقف الأنشطة الرياضية والكروية.

أفادت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن ليفربول انسحب من الصفقة بسبب فيروس كورونا، ولم يعد فيرنر من خطط ليفربول، بعد انخفاض دخل النادي.

أشارت الصحيفة، أن لايبزيج يريد مبلغ 50 مليون يورو من

أجل بيعه مهاجمه فيرنر، وهو ما سيكون صعبًا على الريدز.

أوضحت الصحيفة، أن فيرنر يحرص على الانضمام لليفربول، لكن يبدو أن النادي انسحب من الصفقة، وكان فيرنر كشف في تصريحات صحيفة أمس الجمعة، أن يرغب اللعب في دوري أجنبي عن الانضمام لنادي بايرن ميونخ.