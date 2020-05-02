الاتحاد الدولي لتنس الطاولة يمدد تعليق النشاط الرياضي حتى يوليو

قرر الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، اليوم السبت، تمديد تعليق جميع المسابقات حتى نهاية شهر يوليو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأصدر اتحاد تنس الطاولة بيان رسمي اليوم، أعلن أنه أرجأ كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية نهاية شهر يوليو، علىأن ينظر الاتحاد امكانية استئناف الأنشطة ابتداءًا من شهر أغسطس.
وأضاف بيان الاتحاد أنه يخطط لخفض التكاليف المالية لمواجهة التحديات المالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
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