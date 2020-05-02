اخبار الرياضه

الاتحاد الدولي لتنس الطاولة يمدد تعليق النشاط الرياضي حتى يوليو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قرر الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، اليوم السبت، تمديد تعليق جميع المسابقات حتى نهاية شهر يوليو المقبل، بسبب تفشي فيروس .

وأصدر اتحاد تنس الطاولة بيان رسمي اليوم، أعلن أنه أرجأ كافة الأنشطة حتى نهاية نهاية شهر يوليو، على

أن ينظر الاتحاد امكانية استئناف الأنشطة ابتداءًا من شهر أغسطس.
وأضاف بيان الاتحاد أنه يخطط لخفض التكاليف المالية لمواجهة التحديات المالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الدولي لتنس الطاولة يمدد تعليق النشاط الرياضي حتى يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا