النصر السعودي ينهي الجدل حول مصير أمرابط مع الفريق

أنهى نادي النصر السعودي الجدل الدائر حول مصير نجم خط وسط الفريق نور الدين أمرابط بعد الأنباء التي ترددت عن تلقيه العديد من العروض خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي .

وأكد سعود الصرامي المتحدث الرسمي

لنادي النصر في تغريدة أطلقها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن اللاعب لن يرحل عن الفريق بأي شكل من الأشكال قائلا: " تحلمون " .

وجاءت تغريدة المتحدث الرسمي للنصر لتقطع الطريق على نادي السد القطري الذي كان يسعى للحصول على خدمات النجم المغربي في الميركاتو الصيفي الحالي .

وانضم أمرابط إلى النصر في 2018 وخاض مع الفريق 58 مباراة ولعب دورًا كبير في تتويج العالمي بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي .