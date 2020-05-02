حارس السعودية السابق : محمد صلاح نموذجاً مشرفاً للعرب

أثنى محمد الدعيع حارس مرمى فريق الهلال والمنتخب السعودي المعتزل، بالدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

ووصف الدعيع، صلاح خلال تصريحات للإعلام السعودي بالنموذج المشرف للعرب، بأخلاقه والتزامه خارج المستطيل الأخضر، مشيراً إلى متابعته باستمرار لأدائه مع فريقه الإنجليزي.

وعن مستواه الفني، وصفه الدعيع، بأنه يتمتع بثبات المستوى الفني،مطالباً جميع اللاعبين العرب، بأخذ صلاح قدوة لهم في تصرفاته داخل الملعب وخارجه.

يذكر أن صلاح سبق له التهديف في شباك المنتخب السعودي، خلال لقاء الجولة الأخيرة بدور المجموعات من مونديال روسيا 2018، في المباراة التي انتهت لصالح الخضر بثنائية لهدف.

خارج المستطيل الأخضر، مشيراً إلى متابعته باستمرار لأدائه مع فريقه الإنجليزي.وعن مستواه الفني، وصفه الدعيع، بأنه يتمتع بثبات المستوى الفني،مطالباً جميع اللاعبين العرب، بأخذ صلاح قدوة لهم في تصرفاته داخل الملعب وخارجه.يذكر أن صلاح سبق له التهديف في شباك المنتخب السعودي، خلال لقاء الجولة الأخيرة بدور المجموعات من مونديال روسيا 2018، في المباراة التي انتهت لصالح الخضر بثنائية لهدف.

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