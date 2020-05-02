السعودية تدرس التراجع عن خوض منافسات كأس غرب آسيا لكرة القدم

ينوي الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم المشاركة في بطولة كأس غرب آسيا لكرة القدم، والمقرر أن تستضيف الإمارات فعاليتها مطلع العام المقبل.
وأشارت تقارير سعودية، أن اتحاد اللعبة ينوي عدم المشاركة، لعدم
وأضافت، أنه من الوارد، أن يشارك المنتخب السعودي البديل في المنافسات وليس المنتخب الأول بلاعبيه الأساسيين، مع وجود احتمال آخر بمشاركة المنتخب الأولمبي السعودي بدلاً عن المنتخب الأول أيضاً.
وتوقفت منافسات الكرة السعودية منذ مارس الماضي، ولم تحدد المملكة موعداً جديداً بشأن الاستئناف.
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