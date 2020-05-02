رين الفرنسي يرفض رحيل لاعبه الشاب إلى ريـال مدريد

رفض نادي رين الفرنسي، التفريط في خدمات لاعبه الشاب إدواردو كامافينجا، لصالح نادي ريـال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونقلت الصحافة الفرنسية اليوم السبت، تصريحات لرئيس النادي الفرنسي، أكد فيها ضرورة الحفاظ على قوام الفريق وعدم التفريطفي أي من عناصره الأساسية، بعد تأكد مشاركة رين الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة، بعد احتلاله الترتيب الثالث في الموسم الحالي الذي شهد تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري بالرغم من عدم استئناف المسابقة.
كان النادي الإسباني، قد تقدر بعرضاً للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 17 عام، في صفقة لن تقل قيتها عن 50 مليون يورو.
ويسعى ريـال مدريد، لدعم خط الوسط بالفريق، بعد اقترابه من الحصول على خدمات بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد في الميركاتو المقبل.
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