رين الفرنسي يرفض رحيل لاعبه الشاب إلى ريـال مدريد

رفض نادي رين الفرنسي، التفريط في خدمات لاعبه الشاب إدواردو كامافينجا، لصالح نادي ريـال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت الصحافة الفرنسية اليوم السبت، تصريحات لرئيس النادي الفرنسي، أكد فيها ضرورة الحفاظ على قوام الفريق وعدم التفريط