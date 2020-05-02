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ريال مدريد يستعد للعودة ويحدد موعدًا لاستئناف التدريبات مرة أخرى

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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وضع نادي خطته من أجل العودة إلى التدريبات في يوم 11 مايو، وبات في طريق عودته المنتظرة إلى مقر “فالديبيباس”، الذي شهد الكثير من التغييرات في الأيام الماضية.

وسينتظر اللوس بلانكوس تحديثًا من السلطات الصحية الحكومية في إسبانيا، ولكن النادي واثق من العودة إلى التدريب الكامل بحلول نهاية شهر مايو.

ووفقا لتقارير من ماركا، فإن مسؤولي الفريق الملكي على اتصال مستمر مع رابطة ، والسلطات الصحية ذات الصلة بشأن العودة المحتملة، وقام بالاستماع لكافة التوصيات، وغيّر شكل الفالديبيباس تمامًا، من أجل مواكبة العزل الاجتماعي.

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وتم تكييف مقر التدريبات مع المتطلبات الصحية من حيث النظافة وتدابير الإبعاد الاجتماعي، وتقرر أن تختفي المناطق المشتركة بين الملاعب أو لن يتم استخدامها في الوقت الحالي، كما سيتم تحديد مواعيد “متباينة” بين اللاعبين.

ومن المنتظر أن ترفع الحكومة الإسبانية بعض القيود في نهاية هذا الأسبوع، كجزء من تخفيف طفيف للتدابير المفروضة بسبب جائحة فيروس .

ومع ذلك، فإن العودة المحتملة لموسم الدوري الأسباني لا تزال غير واضحة، مع عمل جميع الأطراف على موعد الاستئناف، خاصة رابطة الليجا، التي لا ترغب في خسارة مليار يورو في حالة إلغاء الموسم.

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