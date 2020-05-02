مشاكس الاهلي خارج خطط إنبي

نفى مدير الكرة لنادي إنبي “عبد الناصر محمد” سعيه خلف التوقيع مع مشاكس الاهلي “صالح جمعة” خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مؤكدًا أن تركيز إدارة النادي ينصب حاليًا حول استكمال الموسم وليس على الصفقات.

ويحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة بفارق 7 نقاط فقط عن المراكز المؤهلة إلى الكونفدرالية، ويأمل النادي في استئناف الموسم الذي يتبقي منه 16 مباراة للفريق.

وقال عبد الناصر محمد في حديث خص به قناة أون تايم سبورتس “لا نركز على الصفقات الصيفية في هذه اللحظة، ولا يوجد أي شيء يخص صالح جمعة، هو ابن نادي إنبي والبيت بيته، لكن اسمه لم يتردد في أروقة النادي ولم يقترح أحد أعضاء الجهاز الفني اسمه، سواء في الميركاتو الشتوي أو في الميركاتو الصيفي المقبل، كل ما نركز عليه هو استكمال الموسم الحالي، والتعرف على آليات الاستئناف خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح “ما يتردد عن استعدادنا لترك أسامة جلال للاهلي معلومات غير صحيحة، فقد أكد اللاعب رغبته في استكمال عقده مع إنبي، وإذا تلقى عرضًا سيكون عن طريقنا، والشيء نفسه ينطبق على محمود جاد”.

دكة الأهلي قتلت المشاكس

بدأ صالح جمعة مسيرته مع نادي إنبي عام 2010، ولعب 9 مباريات في الدوري المصري الممتاز من بينهم 3 مباريات كبديل.

Advertisements

وظل صالح جمعة /26 عامًا/ بين صفوف إنبي حتى عام 2014 الذي شهد انتقاله بنظام الإعارة إلى نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي خلال الميركاتو الشتوي.

ولعب صالح جمعة ما مجموعه 36 مباراة في الدوري البرتغالي الممتاز وسجل هدفين، قبل أن يلتحق بصفوف الأهلي في موسم 2016/2015.

لكن جمعة لم يشارك كأساسي مع الاهلي على مدار الخمس سنوات الماضية، وشهد موسمه الأول مشاركته من على دكة البدلاء 13 مرة، والموسم التالي لعب 9 مباريات كبديل.

وأعير اللاعب لنادي الفيصلي السعودي ليلعب معه 8 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، من بينهم 4 مباريات كبديل أيضًا!.

ويغيب صالح جمعة عن تشكيلة منتخب مصر منذ أكتوبر 2017 عندما أُستدعي للعب 55 دقيقة أمام الكونجو برازفيل في مباراة تأهل الفراعنة إلى مونديال 2018.