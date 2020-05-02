أمونيكي يُفسر سبب تفضيل الزمالك

فسر أسطورة نيجيريا “إيمانويل أمونيكي” سبب تمثيله لنادي الزمالك المصري لمدة 3 أعوام في بداية مسيرته الكروية، خلال حديث أجراه مع صحيفة Vanguard النيجيرية مطلع الأسبوع.

ولعب إيمانويل مع الزمالك في الفترة من 1991 إلى 1994 حتى انتقل لنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي الذي مثله لمدة موسمين ونصف قبل الإلتحاق بالعملاق الكتالوني “برشلونة” ومنه لنادي ألباسيتي الذي اعتزل رفقته.

وعمل أمونيكي كمدير فني لمنتخب تنزانيا في أمم أفريقيا 2019، كما درب مصر المقاصة في الدوري المصري لبعض الوقت قبل أن ينتقل للعمل الإداري في النادي.

وامتاز إيمانويل أمونيكي بلعب دور الجناح الأيسر وصانع الألعاب تحت رأسي الحربة، وكان أحد النجوم الأوائل لمنتخب النسور الخضر في مونديال 1994.

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وقال في بداية حديثه مع صحيفة فانجوارد “انتقلت لصفوف الزمالك عام 1991 بفضل ما قدمته مع منتخب نيجيريا في دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها القاهرة آنذاك”.

وأوضح “راقبني العديد من كشافة نادي الزمالك، وانتقلت بعد مفاوضات قوية إلى الفريق من نادي جوليوس برجر. فضلت الانتقال إلى مصر رغم أنني تلقيت العديد من العروض للانتقال إلى أوروبا، لكن رؤيتي كانت صائبة فقد تمكنت من التعرف على القارة الأفريقية بشكل أفضل رفقة الزمالك”.

وساهم إيمانويل في تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز مرتين ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي بالإضافة لكأس مصر، وهو عدد كبير من البطولات خلال ثلاثة مواسم فقط، حسب ما قاله المدرب السابق لمنتخب تنزانيا.

وأتم أمونيكي “اللعب مع الزمالك بصفة مستمرة ساعدني على التواجد في منتخب نيجيريا. صحيح لم أشارك في عدة مباريات بكأس أمم أفريقيا 1994 لكنني ساهمت في التتويج بلقب البطولة حين شاركت أمام زامبيا”.