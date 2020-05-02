“بيلد” | برشلونة يتفاوض من أجل ضم جادون سانشو

أصبح نادي برشلونة أرضاً خصبة للشائعات وأخبار سوق الانتقالات، التي باتت ترتبط به يومًا تلو آخر، وهذا نظرًا لتوقع دخول الفريق الكتلوني بقوة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت آخر الشائعات هي ارتباط “جادون سانشو” بالانتقال إلى برشلونة، حيث يرتبط جناح بوروسيا دورتموند بالرحيل في صفقات الصيف القادم.

وقالت صحيفة “بيلد” أن اللاعب الإنجليزي مراقب من برشلونة، وهناك أنباء عن مفاوضات حول صفقة تبادلية، يدخل فيها “أنسو فاتي” كإغراء لأسود الفيستفالين، المولعين بتنمية وتطوير المواهب الشابة.

ويبحث برشلونة عن جناح جديد، وإذا لم يتمكن من الحصول على نيمار ، فإن سانشو موجود في القائمة، ووصفت الصحيفة الألمانية الجناح الإنجليزي بالخطة البديلة، ولكن دورتموند يريد حوالي 130 مليون يورو.

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ويعتبر مانشستر يونايتد هو النادي الذي حقق أكبر قدر من التقدم في المفاوضات، ولكن لا شيء نهائي حتى الآن، ويعتقدون أن الحصول على أفضل لاعب إنجليزي صاعد سيكون جيدًا لهوية الشياطين الحمر بعد سنوات من الانجراف وراء الأجانب.

سانشو هو ثامن أعلى قيمة تسويقية للاعب في العالم بعد مبابي وستيرلنج ونيمار وكين ودي بروين وصلاح وماني، في سن العشرين فقط ، بلغت قيمته بالفعل 117 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر يريد باريس سان جيرمان 170 مليون يورو مقابل نيمار ، وهو أمر يصعب على برشلونة حاليًا، على الرغم من أن نيمار لن يحتاج إلى التكيف مع أجواء الكامب نو، على عكس سانشو، الذي لم يسبق له التواجد في إسبانيا.