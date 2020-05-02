إشادة فرنسية بصمود الاهلي أمام كورونا

تلقت إدارة النادي الاهلي المصري إشادات واسعة لإصرارها على مواصلة تسديد رواتب اللاعبين دون المساس بقيمتها، رغم الأزمة الاقتصادية التي ضربت كرة القدم العالمية بعد تفشي فيروس كورونا وتسببه في تعليق النشاط الرياضي لأكثر من 40 يومًا.

وتوقف النشاط الرياضي في معظم بلدان العالم منذ 15 مارس الماضي، وتجدد تعليق النشاط في منتصف شهر أبريل، ما ترتب عليه اتخاذ الأندية لإجراءات صارمة تتعلق بتخفيض رواتب اللاعبين، لتجنب المشاكل الاقتصادية التي ستحدث عند استئناف النشاط.

لكن الاهلي رفض المساس بقيمة الرواتب، ليكون ضمن أندية معدودة على أصابع اليد الواحدة التي لجأت إلى سياسة تخفيض الرواتب.

وقال موقع Football365 الفرنسي “الاهلي المصري ماضٍ في تسديد رواتب اللاعبين لمدة أربعة أشهر حتى الأول من يوليو. الفريق الحاصل على دوري أبطال أفريقيا 8 مرات يُعد أغنى أندية القارة الأفريقية”.

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وأضاف الموقع الفرنسي المعروف “الميزانية السنوية للأهلي تتجاوز الـ 30 مليون يورو، ولهذا قرر ألا يُخفض رواتب لاعبيه، وسيقوم بتسديدها كاملة لمدة شهرين قادمين”.

ويُعد الفريق الملقب بـ “الشياطين الحمر” الأكثر ارتباطًا باسماء لاعبين جدد منذ توقف النشاط الكروي جنبًا إلى جنب ريال مدريد، حيث ينوي التعاقد مع ظهير أيمن بدلاً من أحمد فتحي، وقلب دفاع يقال أنه أسامة جلال نجم إنبي، بالإضافة إلى مهاجم أجنبي جديد يحل محل المغربي وليد آزارو.

كما اجتمعت الإدارة مؤخرًا مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر لتمديد عقده لمدة عامين، بعدما قاد الفريق للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.