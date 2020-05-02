الاتحاد السكندري يقود تكتلاً ضد الاهلي لإلغاء الموسم

اعترف رئيس نادي الاتحاد السكندري “محمد مصيلحي” بتصدره لتكتل يرفض استكمال منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بسبب التخوف الكبير من الإصابات بعد مرور شهرين على تعليق النشاط الكروي.

ومن المستغرب قيادة مصيلحي لهذا التكتل، وأمام الاتحاد السكندري فرصة حقيقية للمنافسة خلال الجولات القادمة على مركز مؤهل لبطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة أقل من بيراميدز الثالث بخمس نقاط فقط.

وأكد محمد مصيلحي أرسال 8 أندية لخطابات رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تُطالب بضرورة إلغاء الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأضاف خلال حديث متلفز مع قناة أون تايم سبورتس “يوجد جروب على واتساب يضم 15 رئيسًا من رؤوساء أندية الدوري المصري الممتاز، من أجل التعرف على آراء الجميع في استكمال الدوري من عدمه”.

وادعى مصيلحي وجود رئيس الأهلي محمود الخطيب ورئيس الزمالك مرتضى منصور ضمن هذه المجموعة، قائلاً “الجروب يضم الأهلي والزمالك، واتفقنا خلاله تحدثنا على ارسال خطابات لي عن اعتراضهم كي أوصله إلى المسؤولين”.

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وأضاف “وصلتني 7 خطابات رسمية بالفعل من أندية: وادي دجلة والمصري البورسعيدي والإسماعيلي وطلائع الجيش ومصر المقاصة وأف سي مصر وطنطا، بالإضافة إلى الاتحاد السكندري، ومن المفترض أن هناك أندية أخرى مثل أسوان وحرس الحدود سيرسلون خطاباتهم الرافضة لاحقًا”.

وشدد مصيلحي خلال حديثه “طالبنا اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة الاجتماع لمناقشة الوضع الراهن بعد تفشي فيروس كورونا، لكن لا حياة لمن تنادي، أطالبهم بأهمية هذا الاجتماع مع حضور وزير الشباب والرياضة والشركة الرعاية للدوري”.

وأتم قائلاً “جميع أندية الدوري المصري تعيش أزمة مالية بما فيهم الأهلي، ونحن في النهاية سننصت لقرار الدولة التي لن تتخذ أي خطوة دون وضع آليات، لكن لو وجدنا الأمور بها صعوبات سنتمسك برأينا بإلغاء الموسم”.

ومن المقرر انتهاء فترة توقف الدوري المصري الممتاز يوم 15 مايو الجاري، حسب آخر تأجيل من جانب اتحاد الكرة.