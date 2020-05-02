راؤول خيمينيز: حين يصلك عرضًا من ريال مدريد أو برشلونة لا يمكنك الرفض

بات مهاجم وولفرهامبتون “راؤول خيمينيز” هو أحد اللاعبين البارزين في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي توقف بشكل مفاجئ في مارس، حيث شعر العالم بتأثير جائحة فيروس “كورونا“.

ويرتبط المهاجم المكسيكي بالانتقال إلى عمالقة البريميرليج الآن، وتحديدًا العملاقين مانشستر يونايتد وآرسنال، إلى جانب اقتراحات بأنه سينتهي به المطاف مع أحد عمالقة الدوري الإسباني، ريال مدريد أو برشلونة.

واعترف مهاجم وولفز في حوار مع ESPN بأنه يسمع عن اهتمام الأندية الأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي حين قال “أعرف الجديد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لقد وضعوني بالفعل في ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال، وكل يوم يتم نقلي إلى فريق جديد”.

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وأضاف المهاجم المكسيكي “إذا أخبرتني أن عرضًا من ريال مدريد أو برشلونة يأتي غدًا، فمن الواضح أنك لا تدع هذه الفرصة تذهب، لكن إذا بقيت هنا، فإنني سأقاتل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، القتال من أجل اللقب لا يزال يبدو صعبًا لكننا في دور الـ16 من الدوري الأوروبي، أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح بالمجيء إلى هنا [للذئاب] وأنا لست نادمًا على ذلك”.

ثم أنهى حديثه “إن ترك الأبواب مفتوحة لأي شيء هو أهم شيء، مع الذئاب نقاتل من أجل مكان في دوري أبطال أوروبا، أنا سعيد وأنا لاعب مهم للجماهير وللفريق، لا أغلق الأبواب، أنا منفتح على كل ما يأتي”.

يذكر أن نادي وولفرهامبتون يُقال في وسائل الإعلام الإنجليزية أنه يطلب مقابل مهاجمه وهدّافه 70 مليون يورو، وهو مبلغ مرتفع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.