انتقال بيانيتش إلى برشلونة سيكون بداية “نظام” جديد لسوق الانتقالات

كثفت إدارة نادي برشلونة من اهتمامها بالنجم البوسني “ميراليم بيانيتش” خلال الساعات الأخيرة، ومن المنتظر أن تفاتح إدارة يوفنتوس لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولا يمتلك الفريق الكتلوني رفاهية تسديد سعر صاحب الـ30 عامًا، والذي يتجاوز الـ50 مليون يورو، لذلك من المقترح إجراء صفقة تبادلية بين الطرفين.

ولن تقف إدارة يوفنتوس وفق مصادر “ماركا” أمام الصفقة، في حالة حصولها على لاعب شاب من الكامب نو، والحديث يدور حول البرازيلي “آرثور ميلو” الذي تم ربطه أكثر من مرة بالخروج من برشلونة.

ويمتلك النجم البوسني الكثير من الخبرات بعد مسيرة طويلة في الملاعب الإيطالية، امتدت إلى تسعة مواسم، أربعة بقميص يوفنتوس وخمسة بقميص الجيالوروسو روما

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نظام جديد لسوق الانتقالات

أوضح نائب رئيس برشلونة يوم أن الانتقالات من النوع المعتاد ستكون نادرة هذا الصيف، في حين أن تبادلات اللاعبين والإعارات سترتفع بشكل كبير، حتى الانتهاء من الأزمة العالمية الحالية.

وتبدّل حال سوق الانتقالات وبات نوعية الصفقات المباشرة أكثر ندرة، مع تغير ملامح اللعبة، وأصبح اللاعبون أكثر تشابكًا في صفقات مختلفة مع أطراف مختلفة، وستكون الغلبة حاليًا للأندية التي تمتلك قطع غيار من أجل الاستبدال والصفقات التبادلية، وأيضًا الإعارات.

برشلونة هو أحد تلك الأطراف التي ستدخل السوق “الجديد” بقوة، ومن المرجح أن ينتقل اهتمامهم بميراليم بيانيتش، كما أفادت ماركا اليوم ، في شكل عرض يشمل لاعبين يذهبون في الاتجاه الآخر.

سيكون آرثر ميلو هو الخيار الواضح لإرساله صوب يوفنتوس، نظرًا لأنه يلعب في نفس المركز، لكن البرازيلي يبدو مترددًا في مغادرة نو كامب بعد عامين فقط.