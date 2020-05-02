رياضة | أخر تطورات صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو القادم.

وكان نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي قد طلب ملغ كبير لترك صبحي للنادى الأهلى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، ولكن يسعي مسؤولي الأهلي فى التوصل لإتفاق لشراء اللاعب نهائيًا خاصة انه أحد الركائز الأساسية فى تشكيل السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

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وكانت ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة قريق بيراميدز فى التعاقد مع رمضان صبحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة وشراءه من هيدرسفيلد.

وكشفت تقارير ان اللاعب لا يرغب فى اللعب فى مصر سوي فى صفوف النادي الأهلي، بينما يُفضل اللاعب خوض تجربة الإحتراف سواء مع هيدرسفيلد او مع احد أندية الدوريات الخمس الكبري.