رياضة | نابولي يطلب العودة إلى التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر نابولي يطلب العودة إلى التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل نادي نابولي الإيطالي في الحصول على موافقة السلطات المحلية من أجل العودة إلى التدريبات، في ظل الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة الإيطالية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وعقب تلقيه خطابا من رئيس نادي نابولي أوريلودي لاورنتيس، قال فينشينزو دي لوكا، حاكم إقليم كامبانيا الذي يوجد به نادي نابولي، مساء الجمعة :"أعتقد أن الظروف تسمح لنابولي بالتدريب".

ومن المقرر أن يبدأ تخفيف الغلق الكلي للبلاد بشكل تدريجي بداية من الاثنين، ولكن تبقى تدريبات كرة القدم موقوفة حتى 18 مايو فيما تقوم الحكومة بتقييم بروتوكول السلامة المقدم من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم .

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وقال فينشينزو سبادافورا، وزير الرياضة، الأسبوع الماضي إنه سيتم إلغاء الموسم إذا لم يتم التوصل لاتفاق. وتتبقى 12 جولة على نهاية الموسم.

وقال دي لوكا :"في معسكرهم (نابولي) يوجد ثلاثة ملاعب، وهذا يضمن وجود مسافة 20 مترا بين اللاعبين. يمكنهم التدريب في أوقات مختلفة، بدون تقاسم غرف خلع الملابس، واستخدام وسائل النقل الخاصة بهم".

وأضاف :"مع إعادة فتح المصانع والشركات، وتعهد دي لاورينتيس باخضاع لاعبية للفحص الخاص بكورونا مرتين اسبوعيا، فإنه ينبغي النظر في طلبه. وبعد ذلك سيقرر المسؤولون ما إذا كانوا سوف يسمحون باستئناف الدوري أم لا".

وعدل إقليم إيميليا روماجنا المرسوم الحكومي أول أمس الخميس، وسمح لفرق بارما وبولونيا وساسولو وسبال بالتدريب. ولكن بارما ذكر أنه لن يتدرب.