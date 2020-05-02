رياضة | أرقام رمضان صبحي مع الأهلي هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام رمضان صبحي مع الأهلي هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر مسيرة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، بسبب الانتشار الواسع للوباء العالمي.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

أرقام رمضان صبحي مع الأهلي

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رمضان صبحي خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز

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شارك رمضان صبحي مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 6 لقاءات سجل أربعة أهداف.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا

على المستوى الافريقي شارك صبحي مع الفريق الأول لكرة القدم في 4 لقاءات سجل هدف وحيد.

- كأس مصر

وعلى المستوى المحلي لم يشارك في بطولة كأس مصر.

- السوبر المصري

لم يشارك في لقاء السوبر المصري أمام الزمالك، حيث فاز الأخير باللقب بركلات الترجيح.