رياضة | ميلان يقدم عرضا جديدا لضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يقدم عرضا جديدا لضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ايه سي ميلان لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصةً مع اقتراب رحيل مهاجم الفريق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في الصيف القادم.

وذكر موقع ’’فوتبول إيطاليا’’ أن ميلان أعلن عن تقديمه عرض رسمي لضم مهاجم نادي ريال مدريد، الصربي لوكا يوفيتش، في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأوضحت التقارير، إلى أن ميلان جاهز لدفع 35 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز من أجل النجاح في الحصول على توقيع اللاعب خلال الفترة القادمة.

و انتقل يوفيتش إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي قادماً من إنتراخت فرانكفورت الألماني ولم يتمكن اللاعب سوى من تسجيل هدفين فقط في خمسة عشر مباراة خاضها مع النادي الملكي في منافسات الدوري الإسباني.