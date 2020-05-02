رياضة | تعرف على آخر تطورات عودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على آخر تطورات عودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بتجهيز ملف كامل لإستكمال الموسم الحالي، كما أكد محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد في تصريحات سابقة أن اتحاد الكرة أعد ملفًا لاستكمال الموسم، مشددًا أنه ينتظر الضوء الأخضر للعودة واستئناف المسابقة المحلية من جديد بعد توقف البطولة بسبب فيروس كورونا.

ويرفض عدد من الأندية فى مقدمتهم الاتحاد السكندري عودة بطولة الدوري المصري، بعدما صرح محمد مصيلحي رئيس النادي ان هناك 13 نادي لديهم الرغبة فى عدم إستكمال المسابقة هذا الموسم، وهم :" الزمالك والاتحاد والإسماعيلي والمصري وسموحة وطنطا ووادي دجلة ومصر المقاصة وحرس الحدود والجونة وأسوان وطلائع الجيش ونادي مصر".

بينما أكد مصيلحي أن الانتاج الحربي طلب مهلة ليوم الاثنين لقول قراره، بينما هناك 4 أندية لم تفصح عن رأيها حتى الآن هم الأهلي وإنبي وبيراميدز والمقاولون العرب.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن فى بيان رسمي منذ أيام عن إستمرار تعليق النشاط الكروي حتي منتصف مايو، فى بيان رسمي، جاء كالأتى :"

بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من منتصف شهر إبريل الحالي حتى نهايته تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.