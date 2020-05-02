رياضة | عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره النهائي بشأن مصيره نهاية الموسم الجاري.

واستقر عاشور، على الموافقة بعرض الأهلي، والاعتزال بنهاية الموسم الحالي داخل القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي، رفض تجديد عقد عاشور والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بناءً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي لا يحتاج خدماته بالموسم المقبل.

وعرض النادي الأهلي، على اللاعب الاعتزال داخل القلعة الحمراء مع إقامة مباراة إعتزاله ومنحه بعض الدورات التدريبيه بالخارج، والعمل داخل قناة النادي الأهلي، بالفترة المقبلة.