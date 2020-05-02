رياضة | صراع إسباني ألماني شرس على نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع إسباني ألماني شرس على نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صراع بين أندية ألمانية وإسبانية من أجل التعاقد مع أوريول بوسكيتس نجم خط وسط برشلونة الشاب في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أربعة أندية ألمانية وهي : فيردر بريمن وكولن وماينز وهامبورج أبدت اهتمامها بالنجم الشاب وأنها تسعى للتعاقد معه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك اهتمام بالنجم الشاب من أندية إسبانية وهي : جيرونا وبلد الوليد وديبورتيفو ألافيس.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يرغب في استمرار تطور نجمه الشاب والذي يلعب هذا الموسم على سبيل الإعارة مع فريق تفينتي انشخيدة الهولندي لذلك لا يرغب النادي الكتالوني في عودته حاليًا لعدم وجود مكان له في الفريق الأول وأنه لن يتطور بالشكل المطلوب لو تواجد في صفوف الفريق الثاني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بوسكيتس قدم آداءً جيدًا مع تفينتي، حيث شارك في 21 مباراة في الدوري الهولندي 20 مباراة كلاعب أساسي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أوريول بوسكيتس يبلغ من العمر 21 عامًا وأنه يجيد اللعب في خط الوسط بالإضافة إلى مركز قلب الدفاع.