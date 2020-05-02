رياضة | روما يقترب من ضم سانشيز

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر روما يقترب من ضم سانشيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية، بأن نادي روما الإيطالي بات قريبًا من التعاقد مع ألكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي المعار إلى إنتر ميلان.

ويلعب سانشيز في الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع إنتر ميلان، لكنه لم يشارك كثيرًا مع المدرب، أنطونيو كونتي، وبالتالي الأقرب هو عودته إلى مانشستر يونايتد في 30 يونيو المقبل.

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وقالت شبكة "سكاي سبورت" أن نادي روما عاد للسعي وراء التعاقد مع سانشيز مرة أخرى، حيث كان هناك اهتمام سابق من طرف النادي الإيطالي لضم التشيلي الدولي.

ويراقب روما وضع سانشيز مع مانشستر يونايتد، خاصة وأن فترة إعارته مع إنتر ميلان قاربت على الانتهاء.

وأكدت "سكاي" أن روما يرتبط بعلاقة قوية مع مانشستر يونايتد على مدار السنوات الماضية، ويسعى النادي الإيطالي لاستغلالها لضم سانشيز وتدعيم صفوفه الهجومية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.