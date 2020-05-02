رياضة | سانشو يكشف سر العلاقة القوية مع رحيم سترلينج

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر سانشو يكشف سر العلاقة القوية مع رحيم سترلينج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني عن سر العلاقة القوية بينه وبين رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال سانشو في تصريحات حسب صحيفة ‏"سكاي سبورت" : "رحيم مصدر إلهام للكثير من الشباب، وخاصة لأنه من لندن وأنا من لندن، ومتأكد من أن كل شاب من لندن سيتطلع إليه وربما يحاول أن يكون مثله ويفوز بجوائز كبيرة مثل هذا في أحد الأيام".

وأضاف : "أتفق مع رحيم كثيرًا بأنه قد واجه بعض التجارب الصعبة، وليس من الجيد أن تفعل ما تفعله على أرض الملعب ما تحبه لسماع هذه الأشياء خارج الملعب [ يقصد العنصرية ]".

يذكر أن سانشو يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الغريم التقليدي لمانشستر سيتي وهو مانشستر يونايتد جاره في المدينة.