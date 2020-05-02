رياضة | هل ينتقل سفاح برشلونة للدوري الأمريكي؟.. القناص يجيب

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر هل ينتقل سفاح برشلونة للدوري الأمريكي؟.. القناص يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع (لو10 سبورت) الفرنسي، موقف النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، من الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وكانت تقارير إسبانية، قد أكدت أن سواريز مطلوب في الدوري الأمريكي، خاصة في ظل اهتمام ديفيد بيكهام نجم الريال السابق ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي لضمه لفريقه.

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وأشار موقع لو10 سبورت، إلى أن سواريز لا يُفكر في الرحيل عن برشلونة، حيث يعتقد أنه لا يزال بإمكانه تقديم الإضافة وحسم المباريات.

وينتهي عقد سواريز مع البارسا في 2021، ويمكن أن يختار النادي بيعه في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة لإفساح المجال لوصول خليفته نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.