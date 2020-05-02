رياضة | ما السبب الذي دفع ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ما السبب الذي دفع ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل النجم المصرى محمد صلاح، إلى صفوف ليفربول الإنجليزي ما يقرب من 3 سنوات قادما من روما الإيطالى، حيث كشفت تقارير صحفية، عن السبب وراء ضمه للريدز.

ووفقا لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية أن انضمام صلاح جاء عن طريق الصدفة بعدما رفض الريدز التعاقد مع النجم البرازيلى أليكس تيكسيرا من فريق شاختار الأوكرانى خلال انتقالات يناير 2016.

وتابعت الصحيفة أن المدير الفنى للفريق يورجن كلوب، طلب الحصول على خدمات محمد صلاح، بعد أن طلب الفريق الاوكراني من ليفربول وقتها مبلغ 38 مليون جنيه إسترلينى، لافتة إلى أن كان ينوى ضم اللاعب البرازيلى فى المقام الأول.

ودفع ليفربول مبلغ 36 مليون إسترلينى لنادى روما الإيطالى للتعاقد مع محمد صلاح فى الانتقالات الصيفية 2017.