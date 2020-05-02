الرباعى المصاب يرسل فيديوهات البرنامج العلاجى للجهاز الفنى

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وأجرى سعد سمير جراحة وتر أكليس في حين أجري محمد محمود جراحة الرباط الصليبي في الوقت الذي اجري فيه كريم نيدفيد وحمدي فتحي جراحتي غضروف الركبة.
ويحرص رباعي الاهلي على إرسال فيديوهات خاصة تتضمن مراحل العلاج التأهيلي وتطور حالاتهم حتى يكون الخبراء الألمان على دراية تامة بتطورات الإصابة في ظل عدم قدرة الرباعي على السفر إلى المانيا للخضوع لفحوصات طبية هناك والإطمئنان على حالتهم بسبب حظر الطيران حالياً جراء "جائحة" كورونا.
ويلتقي الرباعي تعليمات تأهيلية خاصة من الأطقم الطبية المُعالجة لها بالبرامج التي يخضعون لها وذلك في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة لاسيما وأن هناك مُصابون أقتربوا من بدء فترات جديدة من التأهيل .
من ناحية أخرى، أجرى طبيب النادي الأهلى اتصالات هاتفية مع لاعبى الفريق المصابين لترتيب كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ برامجهم العلاجية والتأهيلية ، وطالب طبيب الأهلى اللاعبين بالالتزام بتنفيذ تعليماته الطبية بشكل سليم خلال شهر رمضان، خاصة فى ظل تعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا .
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