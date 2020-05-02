شكرا لقرائتكم شوقى غريب يستعيد ذكريات أول مباراة دولية مع المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن ذكرياته مع المشاركة الدولية الأولى مع الفراعنة بعد تألقه اللافت في صفوف فريق غزل المحلة ، الذى بدأ مسيرته الكروية منه .

وقال غريب في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: " في مرحلة الـ 20 عاماً تم اختياري للمنتخب الأول بعدما كنت ألعب باستمرار في غزل المحلة، وكان قد تم تصعيدي لفريق المحلة بالتزامن مع اعتزال جيل عظيم في الغزل، و تم اختياري كابتن للفريق.

أضاف مدرب المنتخب الأوليمبي: عام 1980 تم اختياري للمشاركة مع المنتخب الأول وشاركت في أمم أفريقيا 80 كان التي أقيمت في نيجيريا وكانت أول مشاركة دولية لي مع الفراعنة.

واختتم شوقي غريب: حققت العلامة الكاملة مع المنتخب ولعبت الخمس مباريات وزرعت إسمي في خط وسط الفراعنة خاصة أن هذه البطولة كانت كيبرة وفيها العديد من المفاجآت .

Advertisements

فى سياق مغاير من جانبه أشاد طاهر أبو زيد نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، والشهير بـ مارادونا النيل، بالإنجاز الذى حققه شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى مع الفراعنة، وقال إن غريب حقق نقلة نوعية وهائلة لكرة القدم المصرية، وهو أعظم ما تم إنجازه خلال آخر 10 سنوات ويفوق التأهل إلى كأس العالم، خاصة أنه واجه منتخبات فى منتهى القوة وأقوى بكثير من تلك التى واجهت المنتخب الأول قبلها بشهور فى بطولة الأمم للكبار، وأؤكد أن لدينا مستقبل واعد لا يمكن التفريط فيه.

وقال أبو زيد فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت إن اختيار حسام البدرى لتدريب منتخب مصر اختيار مناسب، وأمامه مهمة صعبة ويحتاج لإعادة الأوراق، ويستطيع تجاوز المرحلة الحالية.

ولم يستبعد أبو زيد أن يتولى حسام حسن تدريب الأهلى، لاسيما أن رحلته مقبولة جدا وتاريخه مع الأهلى ومنتخب مصر مشرف ولابد أن يوضع فى الخيارات وهو لديه رغبة وحلم فى تدريب الأهلى، ولديه من الخبرات الكثير الذى يسمح له بذلك والمسألة ليست صعبة، وفى النهاية لكل مقام مقال.

ووجه رسالة إلى جماهير الأهى: "ستظل اللاعب رقم واحد في منطومة الأهلي وسر الانتصارات والكلام لا يوفيك حقك وأنت صانع الانتصارات الحمراء الحقيقي، وأنت سر نجاحنا حتى خارج الملعب، والانتماء يشعرنا بالفخر.