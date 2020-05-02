شكرا لقرائتكم باسم مرسي: لم أقصد إيذاء سعد سمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي حقيقة مشادته مع سعد سمير لاعب الأهلي خلال مباراة القمة الشهيرة التى تعرض فيها مدافع الأهلي للإصابة قائلا: "لم أقصد إيذاء سعد سمير وإصابته، والناس ربطت تهديفى في الأهلى بالموضوع".

وأضاف باسم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون تايم سبوت، اليوم السبت: "جماهير الزمالك حتى هذه اللحظة تتمنى عودتى للأبيض، ومصطفى محمد "أخويا".. والفيصل في التألق هي الاستمرارية لكني دائم النصيحة له".

وتابع: " تعلمت من أخطائي، ورغم شتيمة الجماهير لى بأمى.. مينفعش أخش في مواجهة مع الجماهير، وتحطيمى لزجاج بتروسبورت بعد مباراة الرائد كبر بدون داعى وكنت بخبط عادى فالزجاج وقع".

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ثم انتقل الحاسم للزمالك، بعد ان خطف الانظار اليه، وأًصبح احد العناصر الاساسية بالفريق الابيض، ولعب بالقميص الأبيض 137 مباراة مع الزمالك، برصيد 50 هدف وصناعة 15.

ويملك باسم مرسي أرقاما أخرى بعض مميز وبعضها متواضع في مسيرته خارج أسوار القلعة البيضاءئ حيث لعب 28 مباراة مع الانتاج بـ 12 هدف، و15 بتروجت برصيد 4 اهداف واسيست ، و فى سموحة 6 مباريات دون اهداف، و رحلته القصيرة فى لاريسا اليونانى 5 مباريات فقط .