الأهلى يرفض بيع محمود وحيد ويتمسك ببقائه رغم تحفظات فايلر

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادى الاهلى العروض التى تلقاها مؤخراً لشراء محمود وحيد ظهير أيسر للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري رغم أن اللاعب كان خارج حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق طوال الموسم الماضي تقريباً ولم يُشارك إلا على فترات قليلة للغاية.

ويأتي تمسك الاهلي حتى الأن بمحمود وحيد بعدما رفض رينيه فايلر عودة حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الفريق المُعار للصفاقسي يالتونسي حيث أعلن المدرب السويسري أنه ليس بحاجة لخدمات مارسيلو لذا من الأفضل الأبقاء على محمود وحيد ليكون بديلاً للظهير الدولي التونسي على معلول.

على صعيد متصل ، دخلت عدة أندية محلية على خط التفاوض مع حسين السيد الظهير الأيسر حيث أبدت 3 أندية محلية رغبتها فى ضم اللاعب فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وتنتهى إعارة حسين السيد للنادى التونسى بنهاية الموسم الجارى، لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رفض عودة اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده الأمر الذى فتح الباب أمام عدة أندية ترغب فى ضم اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائى ومن هذه العروض 3 أندية محلية بجانب عرض من الصفاقسى الذى يرغب فى تجديد إعارة مارسيلو مرة أخري .

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فى سياق مغاير ، يُتابع مسئولو النادى الأهلى، بالتنسيق مع المحامى السويسرى مونتييرى، ملف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، سواء فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد الأهلى بالتحريض على هروب اللاعب من الأبيض للانتقال للأحمر، أو فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد اللاعب واتهامه بالهروب من القلعة البيضاء والرحيل لنادى أفيش البرتغالى دون علم الأبيض قبل التوقيع للأهلى.

وصعد نادى الزمالك، منذ عدة أشهر، قضية محمود كهربا للفيفا، وقدم الأبيض شكويين واحدة ضد الأهلى والأخرى ضد اللاعب الذى رحل للقعة الحمراء فى يناير الماضى قادماً من الدورى البرتغالي.

وشهدت الأيام الماضية تأكيدات من المحامى السويسرى للأهلى بأن موقفه سليم وقوى بخصوص شكوى الزمالك، لأن الأهلى تعاقد مع اللاعب بشكل قانونى من نادى أفيش البرتغالى ولا يوجد هناك ما يُثبت أن الأهلى حرض اللاعب على الهروب من الزمالك لأن هذا لم يحدث من الأساس.