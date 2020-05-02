شكرا لقرائتكم باسم مرسي: لم أضغط على الزمالك بورقة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي أن واقعة السكين مع زميله السابق في الزمالك حازم امام خلال أحد المعسكرات كانت مفتعلة قائلا: "مشكلة حازم إمام لم تكن معى وكنت بهزر معاه ولكن عورنى في وشى وانتهى الموضوع في وقتها"

وأضاف باسم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون تايم سبوت، اليوم السبت: "لم أضغط على الزمالك في يوم من الأيام بورقة مفاوضات الأهلى"

وتابع مهاجم الإنتاج الحربى: "أتعرض عليا الأهلى والزمالك في وقت واحد واخترت الأبيض، فضلت الزمالك علشان انتمائى وفرصتى كانت أوفر في الأبيض".

وقال نجم الزمالك السابق: "مازال لدى الأمل للعودة لمستواى ولسه أمامى الوقت، كان نفسى أسجل في الزمالك والناس هاجمتنى على ضياع الفرص أمام الأبيض".

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ثم انتقل الحاسم للزمالك، بعد ان خطف الانظار اليه، وأًصبح احد العناصر الاساسية بالفريق الابيض، ولعب بالقميص الأبيض 137 مباراة مع الزمالك، برصيد 50 هدف وصناعة 15.

ويملك باسم مرسي أرقاما أخرى بعض مميز وبعضها متواضع في مسيرته خارج أسوار القلعة البيضاءئ حيث لعب 28 مباراة مع الانتاج بـ 12 هدف، و15 بتروجت برصيد 4 اهداف واسيست ، و فى سموحة 6 مباريات دون اهداف، و رحلته القصيرة فى لاريسا اليونانى 5 مباريات فقط .