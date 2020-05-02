شكرا لقرائتكم باسم مرسي: رحيل فيريرا أثر عليا وزهقت من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي إن رحيل البرتغالي فيريرا كان سببا رئيسيا في رحيله عن الزمالك موضحا: "رحيل فيريرا أثر عليا وزعلت وزهقت.. ولكن سجلت بعده 12 هدفا".

وأضاف باسم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون تايم سبوت، اليوم السبت: "فيريرا قالى هتتعرض لمشاكل كبيرة بعد رحيلى ولكن لم أفهم كلامه إلا لما اتحقق".

وتابع: "كان نفسى أكون مع الزمالك هذه السنة والتتويج بكأسى السوبر، لكن الزمالك حاليا غير مرحب بوجودى في الفريق، وكثيرا أبلغوني أن جروس كان لا يرغب بوجودي".

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ثم انتقل الحاسم للزمالك، بعد ان خطف الانظار اليه، وأًصبح احد العناصر الاساسية بالفريق الابيض، ولعب بالقميص الأبيض 137 مباراة مع الزمالك، برصيد 50 هدف وصناعة 15.

ويملك باسم مرسي أرقاما أخرى بعض مميز وبعضها متواضع في مسيرته خارج أسوار القلعة البيضاءئ حيث لعب 28 مباراة مع الانتاج بـ 12 هدف، و15 بتروجت برصيد 4 اهداف واسيست ، و فى سموحة 6 مباريات دون اهداف، و رحلته القصيرة فى لاريسا اليونانى 5 مباريات فقط .