شكرا لقرائتكم باسم مرسي: 3 اصابات أوقفت مسيرتي وكنت أتمنى كسر رقم العندليب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي، أنه كان يتمنى كسر رقم عبد الحليم على مع الزمالك ولكن لم يحالفه الحظ، قائلا: "الزمالك لم يسجلنى في قائمته لأنه مكانش عاوز يرجعنى"

وأضاف باسم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون تايم سبوت، اليوم السبت: "إصابات أوقفت مسيرتى مع الزمالك ولكن لم يساعدونى على العودة"

وقال نجم الزمالك المعار للانتاج الحربي إنه يحترم جمهور الزمالك ولم يقصد الاساءة له، موضحا أنه لم يصبه الغرور طوال مسيرته مع كرة القدم.

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ثم انتقل الحاسم للزمالك، بعد ان خطف الانظار اليه، وأًصبح احد العناصر الاساسية بالفريق الابيض، ولعب بالقميص الأبيض 137 مباراة مع الزمالك، برصيد 50 هدف وصناعة 15.

ويملك باسم مرسي أرقاما أخرى بعض مميز وبعضها متواضع في مسيرته خارج أسوار القلعة البيضاءئ حيث لعب 28 مباراة مع الانتاج بـ 12 هدف، و15 بتروجت برصيد 4 اهداف واسيست ، و فى سموحة 6 مباريات دون اهداف، و رحلته القصيرة فى لاريسا اليونانى 5 مباريات فقط .