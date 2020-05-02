شكرا لقرائتكم باسم مرسي: لم أجد قبولا لعودتي في الزمالك وهذا سبب فشل احترافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي وصف تجربته مع الزمالك بالفاشلة موضحا أنه قدم مستوى مميز مع الفريق الأبيض لكنه لم يجد احتواء لموهبته.

وأضاف باسم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون تايم سبوت، اليوم السبت :"لم أجد قبولا من نادى الزمالك فقررت التعاقد مع الإنتاج الحربى"

وقال باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى أن تجربته في الاحتراف فشلت لعدم الاستمرار فيها.

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ثم انتقل الحاسم للزمالك، بعد ان خطف الانظار اليه، وأًصبح احد العناصر الاساسية بالفريق الابيض، ولعب بالقميص الأبيض 137 مباراة مع الزمالك، برصيد 50 هدف وصناعة 15.

ويملك باسم مرسي أرقاما أخرى بعض مميز وبعضها متواضع في مسيرته خارج أسوار القلعة البيضاءئ حيث لعب 28 مباراة مع الانتاج بـ 12 هدف، و15 بتروجت برصيد 4 اهداف واسيست ، و فى سموحة 6 مباريات دون اهداف، و رحلته القصيرة فى لاريسا اليونانى 5 مباريات فقط .