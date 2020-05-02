شكرا لقرائتكم عبد المنعم الحاج: مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فقدت شغفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف عبد المنعم الحاج في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة: الناس اللي بتشجع الأهلي لازم تحمد ربنا على ارتباط اسمها بالنادي فهذا جواز مرور في أمور كثيرة جداً.

واسطرد نجم الشواكيش السابق: حسن شحاتة صنع انجاز لن يتخطاه أحد بثلاث بطولات أمم أفريقيا متتالية مع المنتخب، وهذا لن يتكرر داخل مصر أو خارجها ولا يصح وضعه في مقارنة مع أحد.

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عن وعي جماهير كرة القدم قال الحاج: الجمهور اليوم فاهم وواعي ويستطيع أن يقيم فريقه قبل الخروج من أرض الملعب.

واستطرد عبد المنعم الحاج متحدثاً عن قرار الاعتزال: أصعب فترة قد تمر على اللاعب هو اتخاذ قرار الاعتزال ولذلك يجب الاستعداد بقرار حاسم لما سيفعله اللاعب بعد الاعتزال فالبعض يتجه للادارة والبعض يتجه للتدريب.

واختتم الحاج: قديما مباراة الاهلي والزمالك كان الجماهير تنتظرها بفارغ الصبر لكن اليوم لم يعد هناك متعة ويجب أن يدرك اللاعب أن سلوكه ستتابعه جماهير كبيرة وتتأثر به، ويجب على المسئولين في اتحاد الكرة أن يضعوا قاعدة بأن يكون العمل التكنولوجي في المقام الأول.