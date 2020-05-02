خزينة الزمالك تنتظر 120 مليون جنيه خلال شهر

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، أن خزينة القلعة البيضاء ستنتعش بقرابة الـ 120 مليون جنيه مطلع الشهر المقبل .

وقال رئيس الزمالك ، إن قيمة تجديد الاشتراكات السنوية تتجاوز الـ 120 مليون جنيه وسيتم تحصيلها الشهر المقبل ، بخلاف أن القلعة البيضاء تعيش حالة من الاستقرار المالى والادارى وليس هناك اى أزمات وكل اللاعبين والمدربين صرفوا مستحقاتهم دون أى مشاكل.

حرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك على صرف رواتب العاملين بمنظومة كرة القدم بالنادى الأبيض خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وجاء صرف الرواتب للعاملين بالفريق الأول بعد صرف إدارة الزمالك راتب شهر للعمال وأفراد الأمن بنادى الزمالك، حتى لا يتأثر العاملون بالقلعة البيضاء بفترة توقف النشاط الرياضى حالياً، حيث أغلق نادى الزمالك مقره تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

فيما يحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية.

ولجأ الفرنسى باتريس كارتيرون لتقسيم لاعبى الفريق على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية.