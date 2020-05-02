شكرا لقرائتكم عمرو زكي يخوض انتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن عمرو زكى عضو مجلس إدارة الاسماعيلى الأسبق ، عن خوضه انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب الرئيس ، لرغبته في أحداث طفرة في منظومة الكرة .

وأكد عمرو زكى لسوبر كورة انه قرر خوض انتخابات الجبلاية ، لامتلاكه برنامج انتخابى قوى سيقود الكرة المصرية لنهضة كبيرة تليق بسمعة ومكانة مصر ، موضحا عضو مجلس الدراويش الاسبق انه سيتحرك فى الجولات الانتخابية فور اعلان اتحاد الكرة الشكل النهائى للانتخابات والتى ستحدد خريطة المرشحين والذين ستمنعهم اللائحة .

وكتب عمرو زكى على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه يمتلك برنامج أنتخابى واقعى وسيبدأ المرور على الـ 95 نادى أصحاب التصويت في الانتخابات القادمة .. وكتب " أعلن نيتي الترشيح على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات القادمة وبعد الترشح ساعلن عن برنامجي الانتخابي الواقعي وستبدأ المرور على ال 95 نادي ".

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واعلن هانى ابوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والافريقى خوض انتخابات الجبلاية المقبلة على مقعد الرئيس ، كما اعلن الاعلامى احمد شوبير خوض الانتخابات ولكنه ينتظر شروط الترشح في ظل الانباء عن منع الإعلاميين من خوض الانتخابات ، ومازال طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق ونجم الاهلى لم يحسم موقفه من خوض المعركة .

يصل وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة مستقبل اللجنة وتحديد الموعد النهائى للانتخابات ومدة المجلس الجديد سواء بالاستمرار عام واحد حتى أولمبياد طوكيو أو دورة كاملة.

وأكد المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، ضرورة توحيد النصوص القانونية بين قانون الرياضة المصرى، ولائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قبل إجراء الانتخابات المقبلة لانتخاب مجلس جديد لإدارة اتحاد الكرة، وذلك حفاظا على استقرار الكرة المصرية وحماية الانتخابات المقبلة من الطعون الانتخابية.

وقال الماشطة، إن موضوع إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد يحتاج لدراسة متأنية، لاسيما أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية صيفا خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام فى 2021