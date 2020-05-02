شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف عن موعد استئناف الدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، صيغة الرد على خطاب الاتحاد الأفريقي بشأن مصير المسابقات الكروية في مصر بعد تفشي فيروس كورونا.

وتلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بشأن مستقبل البطولات المحلية المصرية فى الموسم الجارى 2019/2020 .

وطالب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فى خطابه للجبلاية، تحديد موقف مسابقتىّ الدورى والكأس هذا الموسم، سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفى حال الرد بنية استكمال البطولات لابد أن يضع الاتحاد الاستراتيجية التى سيتبعها من أجل استمرار البطولتين .

وقال المصدر أن الاتحاد المصري استقر على عودة النشاط الرياضي فيما يخص فتح الأندية والعودة للتدريبات بداية شهر يونيو، على أن تُمنح الأندية 6 أسابيع لاعداد لاعبيها لاستئناف الدوري المصري، ليكون استئناف الدوري الممتاز منتصف يوليو بحد أقصى.

وشدد المصدر أن الاتحاد لن يمنح الأندية الـ18 المشاركة في الدوري أكثر من 6 اسابيع للتحضير واستئناف المسابقة.

وكشف أن دوري القسم الثاني لن يستأنف إلا بعد أسبوعين من استئناف الدوري الممتاز واستقرار الأمور.

وتابع المصدر أن تكثيف الاجتماعات هذه الأيام يهدف لإطلاع جميع الجهات والمؤسسات المرتبطة بكرة القدم على خطة الاتحاد لاستئناف النشاط موضحا أن الكاف منح مُهلة للاتحاد حتى يوم 5 مايو لمراسلته بهذه التفاصيل.

وأضاف أن تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وموعد القيد الأفريقى فى الموسم الجديد، مرتبط بمصير الدوري المصري وهذا سيتحدد بناءً على المواعيد التى ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .

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في سياق متصل اجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، تناول الإجتماع مناقشة الخطة الفنية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الرياضة ان جلسة اليوم الهدف منها هو التأكيد على استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم، ورؤية اللجنة الخماسية في تحديد الإطار الفني الخاص بتحديد عدد من الاستادات التي من الممكن يكون لها دور كبير في استضافة المباريات المحلية خلال المرحلة المقبلة حال قرار الدولة بعودة النشاط في أي وقت.

وشدد صبحي على أن عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأوضح أن معطيات الواقع الحالى تشير استمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالي نافيا بذلك بعض المواقع التي اشارت الي عودة النشاط خلال هذا الشهر.

وتضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات والضوابط الخاصة باجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالى والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا.

واثنى وزير الرياضة على جهود اللجنة الخماسية في إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، موضحا على مدى التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد في هذا الشأن.