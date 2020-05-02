شكرا لقرائتكم شاهد أوناجم يقتدى بمحمد رمضان فى تحقيق خطة النجاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك بالفنان محمد رمضان لكشف خلطة النجاح وكيفية التعامل مع الشامتين ، حيث نشر أوناجم عبر انستجرام حوار سابق للفنان محمد رمضان يتحدث فيه عن كيفية الوصول لطموحاتك وتحقيق أحلامك وكسر الأرقام القياسية دون الالتفات لأعداء النجاح والشامتين.

ويخوض أوناجم مجموعة من التدريبات المتنوعة فى المنزل، بناءً على برنامج موضوع من قبل الجهاز الفنى لفريق الزمالك، فى ظل السعى للحفاظ على لياقة اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية.

ويحرص الرباعى الأجنبى بالزمالك، التونسى فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للأبيض، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية، حيث يتواجد ساسى فى تونس بينما يتواجد الثنائى بن شرقى وأوناجم فى المغرب فيما فضل كاسونجو الاستمرار فى القاهرة، لذا يحرص الجهاز الفنى بقيادة كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ولجأ الفرنسى باتريس كارتيرون لتقسيم لاعبى الفريق على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.