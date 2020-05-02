شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم الحاج نجم الترسانة: "حسن شحاتة مينفعش يتقارن مع أى مدرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث اللواء عبد المنعم الحاج، نجم الجيل الذهبى فى الترسانة، عن ذكرياته مع أصعب مباراة خاضها فى مسيرته الكروية مع فريق الشواكيش.

وقال عبد المنعم، مباراة الأهلى والترسانة لا أنساها لأنها كانت فى بداية حياتى الكروية وفريق الأهلى كان كله نجوم، عادل هيكل فى حراسة المرمى ورفعت الفناجيلى وطارق سليم والجوهرى وصالح سليم وطه إسماعيل.

وأضاف عبد المنعم الحاج، فى تصريحات إذاعية، "الناس اللى بتشجع الأهلى لازم تحمد ربنا على ارتباط اسمها بالنادى، فهذا جواز مرور فى أمور كثيرة جداً".

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وتابع نجم الشواكيش السابق، "حسن شحاتة صنع إنجازاً لن يتخطاه أحد بثلاث بطولات أمم أفريقيا متتالية مع المنتخب، وهذا لن يتكرر داخل مصر أو خارجها، ولا يصح وضعه فى مقارنة مع أحد".

عن وعى جماهير كرة القدم قال الحاج، "الجمهور اليوم فاهم وواعى ويستطيع أن يقيم فريقه قبل الخروج من أرض الملعب".

وعن قرار الاعتزال قال الحاج، "أصعب فترة قد تمر على اللاعب هو اتخاذ قرار الاعتزال، ولذلك يجب الاستعداد بقرار حاسم لما سيفعله اللاعب بعد الاعتزال، فالبعض يتجه للإدارة والبعض يتجه للتدريب.

واختتم الحاج تصريحاته قائلا، "قديما مباراة الأهلى والزمالك كانت تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر، لكن اليوم لم تعد هناك متعة، ويجب أن يدرك اللاعب أن سلوكه ستتابعه جماهير كبيرة وتتأثر به، ويجب على المسئولين فى اتحاد الكرة أن يضعوا قاعدة بأن يكون العمل التكنولوجى فى المقام الأول.