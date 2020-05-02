شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه ياكابتن؟.. محمد ناجى جدو: "صينية لحمة وملوخية وأرز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد ناجى جدو، لاعب الأهلى السابق والحالى للجونة، عن الإفطار الذى سيتناوله فى تاسع أيام شهر رمضان، وقال جدو إنه سيتناول اليوم "صينية لحمة وملوخية وأرز".

وقال محمد ناجى جدو فى تصريح لـ الخليج 365، إن زوجته تفضل دائماً أن تكون وجبة الإفطار مفاجأة، دون أن تكشف عن الإفطار الذى سيتناوله كل يوم فى رمضان.

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جدو من أبرز نجوم منتخب مصر السابقين لما قدمه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010، حيث نجح فى إحراز هدف الفوز للمنتخب الوطنى فى مرمى غانا قبل نهاية المباراة فى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا 2010، وتمكن المنتخب الوطنى من تحقيق إنجاز تاريخى سطرته مصر فى أنجولا "2010"، عندما حققت لقبها الثالث على التوالى من بطولة الأمم الأفريقية، ليصبح أول منتخب يحقق ثلاثة ألقاب متتالية، محطما رقمه السابق بتحقيق اللقب مرتين متتاليتين بالتساوى مع منتخبى غانا والكاميرون.

ويحرص جدو فى استغلال وقت حظر فى قضاء وقته مع أسرته وممارسة تدريبات خفيفة فى المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى حظر كورونا فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، خاصة فى ظل إعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، خاصة بعدما تحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية.