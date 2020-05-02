شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو يقدم لمتابعيه 20 فائدة للمشى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حسام باولو، مهاجم طلائع الجيش الحالى والزمالك السابق، متابعيه على إنستجرام باتباع رياضة "المشى" لأهميتها الشديدة، ونشر عبر حسابه على إنستجرام 20 فائدة للمشى، ويحرص باولو على أداء تدريباته اليومية فى العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع.

من ناحية أخرى، أكد حسام باولو أنه عانى الأمرين للوصول إلى حلمه باللعب فى الدورى الممتاز مؤكداً أنه كان يعمل فى الأرض مقابل 7 جنيهات فى اليوم الواحد، وأنه لعب بصفوف عدة أندية بداية من الدرجة الرابعة وحتى الدورى المصرى الممتاز.

وأضاف باولو أنه بدأ اللعب فى طوخ وحصل وقتها على 150 جنيها فى الشهر راتباً من كرة القدم موضحا أنه تألقه بالدرجة الثالثة أول موسم وتسجيله 27 هدفاً ساهم فى اهتمام غزل المحلة التى قضى فيها فترة معايشة أسبوع قبل ان يرحل ويذهب الى سكر أبوقرقاص ومن بعدها لفريق الشمس الذى وقع معه مقابل 75 الف جنيه فى الموسم الواحد حصل منها على 12 ألف جنيه مقدم تعاقد.

وتابع باولو أنه تقدم لاختبارات الأهلى والزمالك ولم يلق قبولا حتى أنه تألق اثناء تقدمه للقلعة البيضاء الا ان المسئولين وقتها استبعدوه نهائياً.

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تابع حسام باولو أن أول مواسمه فى الدورى المصرى الممتاز عن طريق الداخلية وكان وقتها بعمر الثلاثين حيث تم التعاقد معه من الشماس مقابل 56 ألف جنيه للأخير بخلاف حصوله على راتب قدره 75 ألف جنيه حصل على 16 ألف جنيه منهم مقدم تعاقد.

وتابع: "رفضت الحديث مع علاء عبد العال فى الفلوس وقلتله عايز ألعب دورى ممتاز مش فارق معايا الفلوس" وخلال 6 اشهر سجلت 5 أهداف وكانت أول مباراة أمام انبى وشاركت بخمس دقائق فقط.

بعدها استطعت الانتقال الى نادى سموحة بعد الفوز بلقب هداف الدورى لأتوج مجهودى فى الموسم التالى باللقب للعام الثانى على التوالى ووقتها أمى كانت بتدعى الزمالك يكسب وباسم مرسى ما يسجلشى علشان أحسم لقب هداف الدورى مع سموحة.