شكرا لقرائتكم خبر عن بطائرة ورقية وعشق لا ينتهى.. طفل يعبر عن حبه للزمالك وفرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أحد الأطفال عن مدى حبه وعشقه لنادى الزمالك، وللدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، بطريقته الخاصة، وظهر فى غرفة مرسوم على جدرانها علم الفارس الأبيض ويحمل فى يده طائرة ورقية عليها اسم "الزمالك وفرجانى ساسي".

ونشر فرجانى ساسى، عبر استورى إنستجرام الخاص به، صورة الطفل الذى يحمل طائرة ورقية صممت على هيئة علم نادى الزمالك، وكتب عليها اسم النادى واللاعب، كما ظهر الطفل فى غرفة مكتوب على جدرانها "الزمالك حب عمرى.. عشق لا ينتهى"، ليبدى فرجانى ساسى إعجابه الشديد بالصورة.

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وكان مسؤولو الزمالك استبعدوا رحيل التونسى فرجانى ساسى، فى فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض منذ ضمه من صفوف النصر السعودى، حيث يتبقى فى عقده موسم مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالى، المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إدارة النادى الأبيض وفرجانى ساسى لديهما رغبة متبادلة فى استمراره ضمن بقلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل، وأن اللاعب يتحدث بشكل دائم مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، ويتواصل أيضًا مع الجهاز الفنى للتأكيد حول خوضه التدريبات المنزلية بشكل مستمر للحفاظ على لياقته البدنية وتنفيذه برنامج الفريق للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة التوقف الحالية حيث يتواجد فى بلاده منذ إيقاف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.