شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يكشف كواليس مشاركته الأولى فى أمم أفريقيا مع منتخب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن ذكرياته مع المشاركة الدولية الأولى مع الفراعنة، بعد تألقه اللافت فى صفوف فريق غزل المحلة، الذى بدأ مسيرته الكروية منه .

وقال غريب، فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، "فى مرحلة الـ 20 عاماً تم اختيارى للمنتخب الأول بعدما كنت ألعب باستمرار فى غزل المحلة، وكان تم تصعيدى لفريق المحلة بالتزامن مع اعتزال جيل عظيم فى الغزل، وتم اختيارى كابتن الفريق".

وأضاف مدرب المنتخب الأولمبى، "عام 1980 تم اختيارى للمشاركة مع المنتخب الأول وشاركت فى أمم أفريقيا 80 التى أقيمت فى نيجيريا وكانت أول مشاركة دولية لى مع الفراعنة".

واختتم شوقى غريب تصريحاته قائلا، "حققت العلامة الكاملة مع المنتخب ولعبت الخمس مباريات وزرعت اسمى فى خط وسط الفراعنة، خاصة أن هذه البطولة كانت كيبرة وبها العديد من المفاجآت" .

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فى سياق مختلف، أشاد طاهر أبو زيد نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، والشهير بـ مارادونا النيل، بالإنجاز الذى حققه شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى مع الفراعنة، وقال إن غريب حقق نقلة نوعية وهائلة لكرة القدم المصرية، وهو أعظم ما تم إنجازه خلال آخر 10 سنوات ويفوق التأهل إلى كأس العالم، خاصة أنه واجه منتخبات فى منتهى القوة وأقوى بكثير من تلك التى واجهت المنتخب الأول قبلها بشهور فى بطولة الأمم للكبار، وأؤكد أن لدينا مستقبل واعد لا يمكن التفريط فيه.

وأضاف أبو زيد فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن اختيار حسام البدرى لتدريب منتخب مصر اختيار مناسب، وأمامه مهمة صعبة ويحتاج لإعادة الأوراق، ويستطيع تجاوز المرحلة الحالية.

ولم يستبعد أبو زيد أن يتولى حسام حسن تدريب الأهلى، لاسيما أن رحلته مقبولة جدا وتاريخه مع الأهلى ومنتخب مصر مشرف ولابد أن يوضع فى الخيارات وهو لديه رغبة وحلم فى تدريب الأهلى، ولديه من الخبرات الكثير الذى يسمح له بذلك والمسألة ليست صعبة، وفى النهاية لكل مقام مقال.

ووجه رسالة إلى جماهير الأهلى قائلا، "ستظل اللاعب رقم واحد فى منطومة الأهلى وسر الانتصارات والكلام لا يوفيك حقك وأنت صانع الانتصارات الحمراء الحقيقي، وأنت سر نجاحنا حتى خارج الملعب، والانتماء يشعرنا بالفخر.